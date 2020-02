Arbitro 25enne morto in un incidente sulla Torino-Aosta. Pauroso scontro fra tre vetture: Loris Azzaro era stato appena promosso “fischietto” di livello nazionale.

Era un arbitro di calcio il giovane che stamani all’alba ha perso la vita in un incidente avvenuto sull’autostrada Aosta-Torino all’altezza di Volpiano. Si chiamava Loris Azzaro, aveva 25 anni. Nello scontro sono rimasti coinvolte tre auto: una (quella su cui viaggiava la vittima, una Jeep Renegade) ha finito la sua corsa contro un guardrail ed è andata distrutta. Come riporta Aosta Sera, Azzaro era conosciuto ad Aosta: frequentava la scuola per agenti di Polizia di Alessandria ed era impegnato quale arbitro di calcio della sezione valdostana. La scorsa estate, dopo anni di esperienza sui campi regionali, tra campionato e coppa d’eccellenza, era stato promosso al livello nazionale.