Assembramenti vietati a Borgomanero: un’ordinanza che fa molto discutere

Sta già facendo discutere l’ordinanza firmata dal sindaco di Borgomanero, Sergio Bossi. Ordinanza che dispone “che nelle giornate di giovedì, venerdì sabato e domenica dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 0.00 alle ore 5.00, in Piazza Martiri della Libertà, in Corso Cavour, in Corso Garibaldi, in Corso Mazzini, in Corso Roma, in Via Rosmini, in Piazza XX Settembre e nelle vie interne del centro storico cittadino: sono vietati gli assembramenti e riunioni di quattro o più persone; è vietato lo stazionamento di persone che possano intralciare o disturbare la libera circolazione dei veicoli e dei pedoni, o arrecare disturbo della quiete e del riposo dei cittadini; è vietata la vendita per asporto, la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi gradazione alcoolica ed in qualunque contenitore sul suolo pubblico, con esclusione dei dehors dei bar”.

Multe in vista per i trasgressori

L’inosservanza dell’ordinanza è punita con una sanzione amministrativa di 100 euro, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’autorità giudiziaria. Lo riporta Prima Novara.