Basket in lutto: morto Davide Martelli, aveva 55 anni

Basket in lutto, è morto Davide Martelli, aveva 55 anni.

Era un punto di riferimento per i tanti ragazzi novaresi cresciuti a pane e basket. È morto coach Davide Martelli, 55 anni, allenatore di pallacanestro e docente di educazione motoria alla scuola primaria dell’Istituto Immacolata di Novara. Federazione Italiana Pallacanestro: “Tutto il Consiglio Regionale Piemonte si stringe attorno al dolore della famiglia Martelli per la scomparsa di Davide, allenatore del basket piemontese. Un giorno triste per tutti noi, riposa in pace”.

