Bimbo salva la madre seguendo le istruzioni del 118

Bambino salva la madre nell’Alessandrino

Storia a lieto fine nell’Alessandrino, dove nella giornata di ieri un bambino di otto anni ha soccorso la madre che si era sentita male, aveva perso i sensi ed era in preda ai tremiti. Solo in casa, ha seguito le indicazioni che gli venivano fornite telefonicamente dalla centrale operativa del 112, in attesa dell’arrivo del 118. L’operatore gli ha suggerito di metterle dei cuscini attorno e di coprirla con delle coperte, per evitare che si facesse del male, mentre aspettava i sanitari.

Una volta soccorsa dal 118, la donna è stata sottoposta alle cure del caso e adesso sta bene. Una storia a lieto fine proprio nella giornata in cui a livello europeo si celebrava il 112, numero unico per le emergenze, introdotto anche in Piemonte nel giugno del 2017.