Borgosesia capriolo incastrato in un cancello: salvato dai vigili del fuoco. La vicenda è accaduta nella mattina di oggi, venerdì 4 giugno.

Intorno alle 7.55 una squadra del distaccamento di Varallo è intervenuta per liberare un capriolo rimasto incastrato nel cancello di un abitazione a Borgosesia.

L’animale è stato medicato e, riscontrato il suo ottimo stato di salute e solo qualche leggera abrasione, è stato consegnato alla guardia provinciale addetta per la liberazione in una zona sicura.

Non è il primo salvataggio di animale selvatico. Di recente era accaduto un altro fatto simile.