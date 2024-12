Borgosesia ha detto addio a Paolo Gaudio, vinto dal male a soli 60 anni. Molto conosciuto in città, i genitori avevano un punto vendita di carni.

Borgosesia ha detto addio a Paolo Gaudio, vinto dal male a soli 60 anni

La comunità di Borgosesia ricorda Paolo Gaudio. L’uomo è deceduto a soli 60 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia. Era molto conosciuto in città, partecipando attivamente alla vita sociale.

Aveva abitato per anni in piazza Garibaldi e recentemente si era trasferito ad Agnona, e lavorato in una azienda della zona. Chi lo ha conosciuto ne ricorda il carattere solare e comprensivo sempre con tutti, la capacità di trovare il lato positivo in tutte le situazioni della vita. Anche la famiglia era particolarmente conosciuta in città in quanto i genitori avevano gestito per molti anni un’attività commerciale specializzata nella vendita di carni, e in particolare pollame.

Aiutato da un amico nella malattia

Da qualche tempo Paolo Gaudio stava affrontando la malattia. Ad aiutarlo nelle cure era stato un caro amico che con pazienza e dedizione era solito seguirlo in molte circostanze, dalle cure domiciliari al trasporto in strutture ospedaliere. Le condizioni di salute del borgosesiano sono peggiorate nelle ultime settimane sino al decesso avvenuto durante il ricovero all’Hospice di Gattinara.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto in quanti lo hanno conosciuto, e che gli hanno portato un ultimo saluto durante la cerimonia funebre. Dopo le esequie, la salma è stata tumulata nel cimitero cittadino.

