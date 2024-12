La Valsessera senza medici porta la sua protesta su Rai 3. VIDEO

La Valsessera senza medici porta la sua protesta su Rai 3. In onda le testimonianze della gente. «Per la sanità è come se non esistessimo».

La Valsessera senza medici porta la sua protesta su Rai 3

Una popolazione di circa 6500 abitanti, di cui quasi la metà sono (o saranno presto) senza assistenza sanitaria di base. Questo il quadro della situazione tracciato da Valter Reymondet all’inizio del servizio di FuoriTg andato in onda su Rai 3 e dedicato alla carenza di medici in Valsessera. Il servizio, curato da Eugenia Nante, è andato in onda ieri, lunedì 9 dicembre. Valter Reymondet, pensionato di Portula, è la persona che più di tutti si è speso per portare le telecamere in valle e per portare gente davanti alle telecamere.

Qui sotto il servizio.

I problemi della gente, le amare constatazioni del medico

Numerosi i problemi quotidiani illustrati dalla gente della Valsessera costretta a rivolgersi alla Casa della salute o agli ambulatori distrettuali. Quando si riesce a telefonare, ovviamente. «Per la sanità è come se non esistessimo», dice una donna.

Intervistato anche il dottor Francesco Postorino, prossimo alla pensione. Una conclusione amara: «Purtroppo il modello di sanità che prevede che ciascuno abbia il proprio medico si sta sfaldando. Si passa dalla fiducia e dalla conoscenza personale alle strutture ambulatoriali. E certamente non è un miglioramento».

