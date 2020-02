Cacciatore spara troppo vicino alle case e viene denunciato.

Durante una battuta di caccia è finito troppo vicino a una casa inseguendo la preda. I proprietari non ci hanno pensato due volte a chiamare i carabinieri, una volta arrivati hanno trovato il cacciatore con il fucile in mano mentre si aggirava a pochi metri dal giardino in attesa della preda. E’ stato denunciato. E’ successo nel Vercellese, ad essere denunciato un biellese.