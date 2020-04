Controlli serrati ad Alagna durante il periodo di Pasqua e Pasquetta

Controlli serrati ad Alagna e in alta Valsesia durante il periodo di Pasqua e Pasquetta.

Controlli serrati

«Viste le troppe persone in giro in queste giornate di sole sono stati fortemente rafforzati i controlli su tutto il territorio comunale ed emesse nuove sanzioni anche nelle ultime ore. In Piemonte infatti restano valide tutte le restrizioni già previste nella precedente ordinanza, con alcune novità che stringono ulteriormente le maglie del contenimento», è l’avviso diramato dla Comune,

Occorre prestare attenzione quindi: i controlli saranno attivi 24 ore su 24 sia con l’utilizzo di telecamere che con le forze dell’ordine.

