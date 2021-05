Furto in cascina nel Novarese, ma il ladro viene arrestato.

All’una della notte, infine, un equipaggio della Polizia di Stato raggiungeva una cascina nel Novarese in ristrutturazione ma adibita di fatto ad abitazione presso via Bollati a seguito di una chiamata sulla linea d’emergenza in cui veniva riferita la presenza di un uomo con il volto travisato. Giunti sul posto, gli agenti della squadra Volanti, constatata la presenza di beni gettati all’esterno delle mura perimetrali nonché il danneggiamento di diversi oggetti quali pneumatici, videocamere di sorveglianza e fili della corrente elettrica, arrestavano il soggetto per il furto e lo denunciavano in stato di libertà per danneggiamento.

