Vigili dimezzati a Borgosesia: il primo passo è trovare il comandante

Agenti in “prestito” da altri comuni e individuazione rapida del nuovo comandante: sono queste le priorità per il Comune di Borgosesia dopo il caso-vigili che ha portato a un ridimensionamento del personale in servizio.

Mentre l’inchiesta per peculato procede a carico di tre agenti, le conseguenze per Borgosesia si riflettono anche sull’operatività del reparto di polizia municipale, rimasto ai minimi. Sono infatti quattro gli agenti a disposizione, uno dei quali è in attesa di trasferimento, già concordato da tempo, che si concretizzerà tra meno di un mese. Quindi ne resteranno tre su sette, meno della metà.

Il caso che ha scosso Borgosesia, come noto, ruota attorno alla sparizione di una somma di denaro, poco più di ventimila euro, che era contenuta in una borsa ritrovata da un cittadino al parco Magni. Secondo le risultanze delle indagini, il denaro sarebbe stato diviso tra i tre agenti. Le carte sono ora in mano alla procura di Vercelli.

E Borgosesia si trova a dover scontare gli effetti della situazione: il comandante Ruggero Barberis Negra ha dato le dimissioni, gli altri due agenti indagati sono in ferie. Il reparto si trova così sotto organico.

«Allo stato attuale abbiamo quattro agenti in servizio – conferma il sindaco Fabrizio Bonaccio -, ma dal primo gennaio resteranno in tre poichè uno aveva già ottenuto il trasferimento per avvicinarsi a casa. Con l’anno nuovo si farà un concorso per sostituirlo. In realtà, in organico vanno contati anche i due agenti indagati che sono in ferie. La loro posizione sarà valutata una volta che potranno tornare in servizio effettivo».

La priorità è la ricerca di un comandante: «E’ una figura indispensabile per l’operatività della polizia locale e quindi dovrà essere individuata nei tempi più brevi possibile – dice il primo cittadino -. Proprio per questo ci siamo già mossi, stiamo risolvendo le questioni burocratiche e mi auguro che al più presto possa arrivare la persona giusta».

Agenti in “prestito” da Varallo

Intanto, per risolvere le urgenze di servizio si è trovata una soluzione temporanea attivando la procedura di scavalco che prevede il prestito di personale da altri comandi: «Il Comune di Varallo ha accolto la richiesta e nelle prossime settimane avremo loro agenti ad affiancare i nostri – anticipa Bonaccio -. Era necessario visto le manifestazioni per il periodo natalizio e per gli eventi legati al carnevale».

