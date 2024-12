Alberi finiscono sui cavi elettrici: a Varallo intervento dei vigili del fuoco. Segnalata una situazione a rischio per le linee in località Baraggiolo.

Alberi finiscono sui cavi elettrici: a Varallo intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Varallo sistemano una situazione che metteva a rischio le linee elettriche in località Baraggiolo, sempre nel territorio del comune di Varallo. Si trattava di alcuni alberi pericolanti che erano finiti sui cavi elettrici.

Ovviamente il richio è costituito dal fatto che, magari per una nevicata, il peso degli alberi finisce per danneggiare i cavi, o addirittura per abbatterli come è già avvenuto.

L’operazione dei vigili

Quindi nella mattinata di ieri, martedì 10 dicembre, i vigili del fuoco arrivati sul posto hanno trovato degli alberi che si erano appoggiati su dei cavi: il loro compito è stato quello di rimuovere le parti pericolanti e la messa in sicurezza. Nessun ferito da segnalare.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook