Giovane ucciso: la “storia” su Instagram di Alberto Pastore

Giovane ucciso a Borgo Ticino: Alberto Pastore, arrestato per l’omicidio, dopo l’accaduto ha girato un video, poi pubblicato su Instagram.

Giovane ucciso, i fatti

L’omicidio si è consumato nella notte, nei pressi di una discoteca di Borgo Ticino. Vittima Yoan Leonardi, di 23 anni. In seguito Alberto Pastore, suo coetaneo, ha pubblicato su Facebook un post confessione. Ma non solo: su Instagram è stato pubblicato anche un video di oltre un minuto, girato in auto, in cui il ragazzo parla dell’accaduto. Lo riporta Novara Netweek.

Il pensiero del suicidio

«Ragazzi, come ben sapete io ho fatto una caz…a e adesso sto pensando a come suicidarmi perché non potrò mai vivere con questa cosa che mi tormenterà» sono le prime parole del 23enne. Il giovane si dice dispiaciuto «più che altro per Yoan, per Sara, per tutte le persone che mi conoscono». «Adesso non so se Yoan ci sarà ancora – prosegue – ma il mio obiettivo era quello di far vedere alla gente che per amore non bisogna mai intromettersi nelle faccende altrui. Anzi, è meglio pensare a sé stessi e farsi la propria vita senza tenere nascosto tutto al proprio migliore amico».

«Tutto sbagliato»

«Quello che ha fatto Yoan è tutto sbagliato, dalla A alla Z – insiste Pastore – adesso è difficile spiegare, perché ho così tante cose da dirvi che non so più da dove cominciare. Io adesso ho in mente questo pensiero, di avere fatto questa caz…a. Lo ammetto di avere fatto questa caz…a ma non so più come spiegarmi».