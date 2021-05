Incendio alle prime luci dell’alba in una fabbrica di Pray. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

Le foto dell’incendio che ha colpito una fabbrica di Pray

Alcune foto dell’incendio di questa mattina, mercoledì 12 maggio, a Pray. Come abbiamo già detto, le fiamme hanno colpito una in particolare il sottotetto della fabbrica “Gottardo srl”, un’azienda di pulitura metalli in via Dante Alighieri. Dalle prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero scaturite proprio da un macchinario.

Gli operai hanno chiamato i soccorsi

Allertati dagli operai, i Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone sono intervenuti velocemente e, nel giro di due ore circa, hanno avuto la meglio sull’incendio. Presenti sul posto anche i Carabinieri. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto e ferito. Ancora da chiarire le cause del rogo e la stima dei danni.

Il comunicato dell’azienda

Grazie all’allarme lanciato prontamente e al rapido intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale, l’incendio è stato subito domato e ha così coinvolto solo una piccola porzione del fabbricato, senza fortunatamente intaccare altri edifici e arrecare danni a persone, e senza fermare le attività.

