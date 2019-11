Mangia funghi trovati in giardino e finisce in ospedale. Momenti di paura per un giovane, che è riuscito a raggiungere da solo il pronto soccorso di Borgomanero.

Mangia funghi trovati in giardino e finisce in ospedale

Non ha resistito alla tentazione di coglierli e pensava, probabilmente, fossero commestibili. Invece un giovane di Colazza, un centro vicino ad Arona, è rimasto intossicato dopo aver colto e cucinato funghi raccolti nel giardino della sua casa.

LEGGI ANCHE Mangiano funghi velenosi: coniugi in ospedale

Dalle analisi effettuate in seguito i funghi non sono risultati velenosi ma erano comunque tossici in quanto in fase di deterioramento e non cotti sufficientemente. Come riferiscono i colleghi di NovaraNetweek, il giovane si è sentito male e si è recato da solo all’ospedale di Borgomanero.