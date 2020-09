Operaio 49enne muore dopo due giorni di agonia: schiacciato da un carico di metallo. Una tragedia avvenuta sotto gli occhi dei colleghi.

Terribile incidente sul lavoro per un operaio 49enne a Mirafiori: è accaduto giovedì scorso, poi l’uomo si è spento nella giornata di sabato, dopo due giorni di agonia. La tragedia è avvenuta nel comprensorio Fca di Mirafiori: il 49enne è rimasto schiacciato sotto un carico di metallo. L’uomo era assunto da una ditta esterna che lavorava per Fenice, l’azienda che gestisce le attività termoelettriche di tutto il comprensorio di Fca. Lo riporta Prima Torino.

Accertamenti degli ispettori

L’operaio è spirato in ospedale al Cto, in seguito a un’emorragia interna. Sono in corso gli accertamenti degli ispettori dello Spresal di Torino. Fortunatamente gli altri colleghi sono rimasti illesi: a dare l’allarme sono stati proprio loro.

