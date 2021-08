Ore di paura per un pensionato. Perso alla Res, passa una notte all’aperto

Varallo, ore di paura per un escursionista 82enne. Perso alla Res, sono intervenuti il Soccorso alpino, la Guardia di finanza e i Vigili del fuoco.

Escursionista 82enne perso alla Res passa una notte all’aperto

Era salito per una facile escursione al rifugio Spanna-Osella, meglio conosciuto come il rifugio della Res, sopra Varallo, ma al ritorno, forse volendo seguire un itinerario diverso da quello della salita, ha deviato dal sentiero principale e si è perso. È la disavventura, fortunatamente a lieto fine, accaduta ad un uomo di 82 anni del Novarese, che ha passato la notte tra domenica e lunedì all’addiaccio.

L’anziano durante la discesa che lo avrebbe ricondotto a Casavei ha probabilmente imboccato il sentiero 604 che si innesta sul principale 605, e che porta comunque verso la frazione. Si tratta tuttavia di un tracciato, sì segnalato, ma poco battuto, che in alcuni punti si perde un po’ nella vegetazione. Forse questo ha mandato in confusione l’uomo che ad un certo punto si è accorto che il sentiero non c’era più. Ha continuato comunque a dirigersi verso il fondovalle, superando la frazione Casavei. Intanto però le ore sono passate ed è sceso il buio. Fortunatamente le temperature in questo periodo sono miti anche di notte, e l’escursionista con il sopraggiungere dell’oscurità, ha saggiamente deciso di non muoversi. Nella zona dove poi è stato ritrovato il mattino successivo, tra Casavei e Baraggiolo, infatti, vi sono alcuni dirupi che avrebbero potuto rivelarsi fatali.

L’allarme lanciato dall’anziano

L’allarme è stato lanciato dallo stesso escursionista intorno alle 2 di lunedì; l’uomo, esausto dalla ricerca del sentiero, si era infatti appisolato e solo quando si è svegliato ha deciso di chiamare i soccorsi. Ha telefonato quindi al numero unico per le emergenze 112. Le ricerche sono partite immediatamente ed hanno coinvolto il Soccorso alpino e speleologico piemontese, il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Alagna, i carabinieri e i vigili del fuoco. Pur essendo la zona relativamente vicina ai centri abitati, la ricerca ha impegnato le quadre di soccorso per diverse ore, fino a mezzogiorno, quando l’uomo è stato ritrovato in una zona impervia, che presenta anche vari salti rocciosi, ma non lontano dall’abitato della frazione Crevola.

Per la ricerca sono stati utilizzati anche gli elicotteri dei vigili del fuoco e della Guardia di finanza; in particolare quest’ultimo mezzo ha effettuato il recupero. L’uomo è apparso provato ma, a parte qualche escoriazione, in buone condizioni; tuttavia per precauzione il personale sanitario del Soccorso alpino ne ha previsto il ricovero al Pronto soccorso.

