Piazza San Carlo: morto uno dei feriti

Piazza San Carlo: a distanza di due anni e mezzo dalla tragedia, si è spento Anthony Bucci, che era rimasto gravemente ferito nei disordini.

Piazza San Carlo, la vittima

Potrebbe esserci una terza vittima per i fatti di piazza San Carlo, a Torino. Lo riporta Prima Il Canavese. Anthony Bucci, imprenditore di San Marino di 49 anni, è morto nelle scorse settimane. Il 3 giugno 2017 era rimasto gravemente ferito, travolto da cinque persone che gli erano cadute addosso. Per lui era iniziato un lungo e difficoltoso processo di recupero, aggravato anche dal diabete. Spetterà alla procura stabilire se il suo decesso possa essere collegato direttamente ai disordini di quella notte.

Le altre vittime

Quella sera migliaia di persone erano in piazza, a Torino, per assistere alla finale di Champions League fra Juventus e Real Madrid. L’uso di spray al peperoncino scatenò il panico, causando una fuga generale in cui moltissime persone furono calpestate. I feriti furono 1.692 e altre due le vittime. Erika Pioletti è deceduta pochi giorni dopo, entrata in coma dopo le gravissime lesioni da schiacciamento. Lo scorso anno, invece, il 25 gennaio 2019, è mancata Marisa Amato, che dopo quella sera era rimasta tetraplegica.

I processi

L’anno scorso quattro giovani sono stati condannati a oltre dieci anni di carcere: sono considerati responsabili di avere scatenato il panico usando lo spray urticante. Nei prossimi giorni inizierà invece il processo a carico delle figure che hanno gestito l’evento: nove le persone imputate.