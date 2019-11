Pick-up in fiamme: momenti di paura per il conducente. Il fuoco nell’abitacolo: intervento dei vigili nel Vercellese per mettere in sicurezza la zona.

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 22 novembre, in centro a Santhià. Un pick-up ha preso fuoco probabilmente per un guasto all’impianto elettrico. Le fiamme sono divampate in cabina, e il conducente ha fatto appena in tempo ad accostare e a uscire dall’abitacolo. Sul posto i vigili del fuoco di Santhià e Livorno Ferraris, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona.

