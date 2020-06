Ragazzini salgono sul pullman senza mascherina: l’autista li riprende, loro lo picchiano a sangue. La banda di teppisti ha aggredito anche un uomo che stava cercando di chiamare il 112.

E’ successo l’altro giorno nel tragitto tra il Lago Sirio e Ivrea. Un episodio incredibile, finito con due persone medicate al pronto soccorso di Ivrea. Come riporta Prima il Canavese, un gruppo di ragazzini, composto da giovani di età e nazionalità differenti, era salito sul bus nei pressi del ristorante Cigno al Lago Sirio. Nessuno aveva la mascherina e l’autista li ha invitati a mantenere le distanze di sicurezza. La discussione è degenerata all’arrivo in corso Vercelli a Ivrea, dove l’autista è stato malmenato una volta fermo davanti alla pensilina.

Aggredito anche un commerciante

Il titolare di un’attività nei pressi della fermata, vedendo la scena, è uscito e ha composto il 112. I ragazzini lo hanno allora aggredito, strappandogli il telefono dalle mani.

Fondamentali saranno le indagini dei carabinieri di Ivrea per risalire agli autori dell’accaduto, già stigmatizzato da più parti in città. Il gruppetto in base alle testimonianze raccolte sarebbe composto da giovani di età e nazionalità differenti.

