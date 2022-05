Ragazzino investito da un’auto, elitrasportato al Regina Margherita. Tragedia sfiorata nel Vercellese.

Paura a Crescentino, nel Vercellese, dove un ragazzino di 11 anni è stato investito all’altezza di un incrocio. Il ragazzino percorreva la via in sella a una mountain bike quando si è scontrato con una Lancia Y. Lo riporta Prima Chivasso.

L’undicenne si è immesso su via Ravarino da una strada laterale in cui si può viaggiare in senso contrario rispetto a come la stava percorrendo.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Crescentino, la polizia locale, il 118 e elisoccorso. Il bambino è stato elitrasportato all’ospedale Regina Margherita, stando alle prime informazioni avrebbe riportato un trauma cranico.