Scantinato a fuoco in centro a Santhià

Scantinato a fuoco ieri sera a Santhià.

Ieri sera intorno alle 19 una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e una volontaria del distaccamento di Santhià, Comando Provinciale di Vercelli, intervenivano a Santhià in via Nuova Italia, angolo via de Rege Como, per incendio cantina. Il personale vigili del fuoco giunto sul posto ha notato subito la fuoriuscita di fumo. Servendosi di autorespiratori il personale entrava all’interno del locale e individuava l’incendio localizzato all’interno di una cantina. Le fiamme interessavano un’esigua quantità di immondizia. Il personale ha provveduto all’estinzione dell incendio e alla ventilazione dei locali.