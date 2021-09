Schianto tra furgoni in tangenziale: muore giovane di 21 anni. Inutili i soccorsi per il giovane, impiegato come corriere in una ditta.

Bilancio drammatico per un incidente stradale avvenuto l’altro giorno lungo la tangenziale di Alba. Un giovane di 21 anni, Ion Prisacaru, ha perso la vita nello scontro tra due furgoni avvenuto in direzione Asti.

Come riporta Prima Cuneo, nel violento impatto tra i due mezzi, uno si è fermato sullo spartitraffico che separa i due sensi di marcia, mentre l’altro veicolo è stato scaraventato nei campi adiacenti rovesciandosi su un fianco.

Morto sul colpo

Alla guida di quest’ultimo furgone vi era il 21enne che è morto sul colpo. L’altro autista è rimasto anche lui ferito, ed è stato trasportato in ospedale in elisoccorso: le sue condizioni non sarebbero gravi.

La dinamica dello schianto non è ancora chiara: una delle possibilità e quella che un mezzo possa avere “agganciato” l’altro in fase di sorpasso. L’arteria è rimasta chiusa a lungo per permettere le operazioni di soccorso.