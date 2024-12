Denis ha dovuto dire addio alle sue montagne a soli 50 anni. Da tempo teneva testa con coraggio alla malattia, ma alla fine ha dovuto arrendersi.

Era un personaggio conosciutissimo tra tutti gli appassionati di montagna del Biellese e dintorni. Se n’è andato dopo aver lottato con coraggio per quattro anni contro una malattia, che però purtroppo alla fine ha avuto il sopravvento. Si celebrano nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 dicembre, le esequie di Denis Pasotto, morto a soli 50 anni.

L’uomo abitava a Pralungo e lavorava alla storica macelleria Mosca di Biella, situata nei pressi della piazza Martiri della Libertà. Ma era molto noto anche per la sua passione per la montagna e per lo sci.

Il funerale si celebra oggi

Ad annunciarne la prematura scomparsa sono la mamma Lorena, la compagna Monica e la sorella Francesca, oltre ad altri parenti. Nella serata di ieri tanti amici hanno voluto stringersi intorno ai familiari in occasione della recita del rosario, ospitata nella chiesa parrocchiale di Pralungo Sant’Eurosia. Il funerale sarà invece celebrato nel pomeriggio di oggi, a partire dalle 15.

La famiglia ha voluto ringraziare pubblicamente sulle epigrafi la famiglia Mosca e ai colleghi per la vicinanza dimostrata in questo periodo particolarmente difficile. Un grazie è andato anche ai medici e al personale infermieristico del reparto di Medicina C dell’ospedale di Ponderano per le cure e l’attenzione prestata.

Tanti messaggi sui social

Sno stati numerosi gli amici che hanno voluto affidare ai social un messaggio di ricordo e cordoglio. «Il mondo – scrive per esempio un amico – ha perso un esempio di lealtà, di amicizia, di allegria, di passione, di capacità, di sportività, di leggerezza, di profondità, di amore e soprattutto forza, determinazione e coraggio».

«Grazie Denis – aggiunge un’amica – perché inconsapevolmente hai cambiato la mia vita. Senza te molte cose non sarebbero mai potute accadere. Sarai sempre il mio esempio di forza, coraggio e determinazione».

