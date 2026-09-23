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Scontro auto trattore nel Vercellese: un ferito

È accaduto ieri sera sulla provinciale 230 altezza Buronzo.

Pubblicato

28 secondi fa

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Scontro auto trattore nel Vercellese: un ferito. La vicenda è accaduta ieri, martedì 22 settembre, dopo le 22.20 a Buronzo

Scontro auto trattore

L’incidente è avvenuto sulla provinciale 230 all’altezza di Buronzo. La dinamica è ancora da chiarire.

Un’auto si è scontrata con un trattore. Il conducente del primo veicolo ha riportato ferite.

I soccorsi sul posto

L’intervento dei pompieri di Vercelli e Santhià è valso alla illuminazione durante le operazioni di soccorso ed messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Sul posto presenti anche i Carabinieri di Vercelli e Santhià e l’ ambulanza di Santhià.

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