CronacaFuori zona
Scontro auto trattore nel Vercellese: un ferito
È accaduto ieri sera sulla provinciale 230 altezza Buronzo.
Scontro auto trattore nel Vercellese: un ferito. La vicenda è accaduta ieri, martedì 22 settembre, dopo le 22.20 a Buronzo
Scontro auto trattore
L’incidente è avvenuto sulla provinciale 230 all’altezza di Buronzo. La dinamica è ancora da chiarire.
Un’auto si è scontrata con un trattore. Il conducente del primo veicolo ha riportato ferite.
I soccorsi sul posto
L’intervento dei pompieri di Vercelli e Santhià è valso alla illuminazione durante le operazioni di soccorso ed messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.
Sul posto presenti anche i Carabinieri di Vercelli e Santhià e l’ ambulanza di Santhià.
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