Svastica nel parco con i resti della staccionata rotta

Svastica nel parco: triste ritrovamento nel parco giochi di Olcenengo, nel Vercellese.

Una grossa svastica sul prato, disegnata con i resti della staccionata devastata. È il triste ritrovamento avvenuto a Olcenengo, nel Vercellese. Non è la prima volta, purtroppo, che il parco giochi del paese finisce nel mirino dei vandali: già in passato erano stati rotti il cancelletto e la staccionata. Questa volta un’altra macabra “sorpresa”. La sindaca ha fatto sapere che le immagini verranno segnalate alle autorità.

Un “Giusto fra le nazioni”

Olcenengo è noto peraltro per avere dato i natali a Carlo Angela, papà di Piero, che fu proclamato “Giusto fra le nazioni” per avere salvato innumerevoli persone di origine ebraica durante le persecuzioni. Il paese, rimasto legato alla famiglia, ha proclamato il lutto cittadino in occasione della scomparsa del grande divulgatore.