Tamponamento fra due tram: quattordici feriti. Incidente questa mattina a Torino: un mezzo della linea 16 ha impattato contro un altro della linea 10 fuori servizio.

Scontro tra due tram nel pomeriggio di oggi a Torino. Come riferiscono i colleghi di NuovaPeriferia, i due mezzi percorrevano il corso Tassoni in direzione corso Regina Margherita. Un tram della linea 16 ha tamponato un tram della linea 10, in quel momento fuori servizio. In tutti i feriti sono stati quattordici. Sul posto sono giunte cinque ambulanze, tra cui una medicalizzata.

Dove sono stati portati i feriti

Due persone sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale Cto in codice giallo (compreso il manovratore del tram tamponatore), tutti gli altri in codice verde: 8 al Maria Vittoria, 3 al Martini, 1 al Mauriziano.