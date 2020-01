Varallo sull’apecar senza aver mai avuto la patente: 5mila euro di multa. L’altra sera un 40enne fermato dalla polizia: aveva pure bevuto troppo e si è preso anche una denuncia.

Varallo sull’apecar senza aver mai avuto la patente

Nell’ambito della consueta attività di sorveglianza del territorio, l’altra sera uan pattuglia della polizia ha controllato un apecar a Varallo. Il mezzo era guidato da un 40enne residente in città, il quale risultava sprovvisto di patente di guida: non perché l’avesse persa, ma in quanto non l’aveva mai conseguita. L’uomo pertanto veniva sanzionato con un verbale da 5.110 euro, e l’ape car sottoposto a fermo amministrativo.

LEGGI ANCHE: Senza patente e ubriaco al volante, denunciato

Non solo: dal controllo l’uomo risultava pure positivo al test con etilometro con tasso alcolemico di 1,38 grammi al litro. Veniva quindi denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

Foto d’archivio