Addio ad Andrea Santangelo, fondatore dello storico negozio di casalinghi a Masserano. L’uomo aveva 81 anni: il suo punto vendita è conosciutissimo.

Addio ad Andrea Santangelo, fondatore dello storico negozio di casalinghi

Per intere generazioni di clienti del Biellese orientale, della Valsessera e anche della Valsesia, il negozio di casalinghi Santangelo di Masserano non è mai stato solo un punto vendita, ma un vero riferimento.

Affacciato sulla strada che collega San Giacomo a Brusnengo, è un luogo dove trovare praticamente di tutto: dagli articoli per la casa e il giardinaggio fino ai materiali per il bricolage. L’altro giorno è venuto a mancare il suo fondatore, Andrea Santangelo, all’età di 81 anni.

Tanti messaggi di cordoglio

Una figura molto conosciuta e stimata, come dimostrano i numerosi messaggi di cordoglio e i ricordi condivisi sui social, in particolare sulla pagina Facebook dell’attività. Parole che raccontano non solo l’imprenditore, ma anche l’uomo, ricordato per la disponibilità, il lavoro instancabile e il rapporto diretto con i clienti, costruito giorno dopo giorno dietro il bancone del negozio.

A dare l’annuncio della scomparsa è stata la stessa Santangelo Sas, che in un messaggio ha voluto sottolineare il ruolo centrale di Andrea nella storia dell’attività: fondatore e colonna portante del negozio, una presenza che ha segnato profondamente l’identità dell’azienda. In segno di lutto, il punto vendita è rimasto chiuso nella giornata successiva alla notizia.

Celebrato a Brusnengo il funerale

Andrea Santangelo lascia la moglie Gina, il figlio Giuseppe con la moglie Valentina e i nipoti Riccardo, Caterina e Tommaso, ai quali si è stretta in queste ore una comunità intera.

I funerali sono stati celebrati nella mattinata di ieri, giovedì 5 febbraio, a Brusnengo, con partenza dalla chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook