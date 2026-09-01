È Silvano Maglione, 61 anni, presidente del Basket Cigliano, l’uomo morto ieri, lunedì 31 agosto, nel drammatico incidente avvenuto intorno alle 9 sulla provinciale 11, nel territorio di Tronzano Vercellese. La sua auto si è scontrata con un trattore agricolo con rimorchio. Per il conosciuto dirigente sportivo non c’è stato nulla da fare.

La notizia della sua morte ha suscitato profondo sgomento soprattutto a Cigliano, dove Maglione rappresentava da anni un punto di riferimento. Alla guida della società cestistica, aveva dedicato alla pallacanestro tempo, energie e passione, contribuendo a scrivere una parte importante della storia sportiva locale.

Il cordoglio del mondo del basket

Numerosi messaggi sono arrivati nelle ore successive alla tragedia. Reale Mutua Basket Torino ha espresso vicinanza alla famiglia, agli amici e all’intera comunità del Basket Cigliano attraverso il presidente Bruno Palombella e tutta la società.

Anche la Pallacanestro Chivasso ha ricordato Maglione come uno storico presidente e una figura di riferimento, sottolineando la passione e l’impegno dedicati allo sport. Un cordoglio che coinvolge atleti, allenatori e dirigenti che negli anni hanno condiviso con lui campionati, iniziative e progetti.

Un’eredità che resta nello sport

Dietro il ruolo di presidente c’era un uomo conosciuto e stimato ben oltre i confini di Cigliano. Proprio la quantità di testimonianze arrivate dal mondo della pallacanestro racconta quanto Maglione fosse diventato una presenza familiare nell’ambiente sportivo provinciale e piemontese.

La sua eredità resta soprattutto nella società che aveva guidato e nelle generazioni di giocatori incontrate durante il suo lungo percorso. «Che la tua passione per la pallacanestro continui a vivere in chi ti ha conosciuto e apprezzato», è il saluto affidato dalla Pallacanestro Chivasso al ricordo del dirigente.

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