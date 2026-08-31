Auto contro un trattore e poi nel fossato: morto un uomo di 61 anni

Un uomo di 61 anni è morto questa mattina, lunedì 31 agosto, in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 11 a Tronzano Vercellese. L’allarme è scattato intorno alle 9, quando un’auto e un trattore sono rimasti coinvolti in uno scontro. La vettura, dopo l’impatto, è uscita dalla carreggiata terminando la propria corsa in un fossato.

Immediata la richiesta di aiuto alla centrale operativa. Sul luogo dell’incidente sono state inviate due ambulanze, mentre sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Per il sessantunenne, nonostante l’arrivo dei soccorritori, non è stato possibile fare nulla.

Un uomo trasportato all’ospedale

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un uomo di 37 anni. Il personale sanitario lo ha soccorso e, dopo le prime cure effettuate direttamente sul posto, ne ha disposto il trasferimento all’ospedale di Vercelli con un codice giallo.

Le operazioni di soccorso hanno richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati nella gestione dello scenario creatosi dopo l’uscita di strada della vettura. La presenza dei mezzi di emergenza ha interessato il tratto della provinciale durante la mattinata.

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Accertamenti sulla dinamica

Spetterà ora alle forze dell’ordine ricostruire con precisione la sequenza che ha portato allo scontro tra i due mezzi. Gli accertamenti dovranno chiarire le circostanze dell’impatto e la successiva uscita di strada dell’automobile. Il bilancio dell’incidente resta drammatico: un uomo di 61 anni ha perso la vita e un trentasettenne è rimasto ferito. I rilievi effettuati sul posto serviranno a fornire ulteriori elementi per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Foto redazione

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