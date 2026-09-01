Oggi l’addio a Barbara, morta a soli 47 anni

Saranno celebrati nel pomeriggio di oggi, martedì 1 settembre, i funerali di Barbara Crivellari, morta a soli 47 anni. Il corteo partirà alle 15.15 dalla camera ardente dell’ospedale Sant’Andrea, mentre la funzione inizierà alle 15.30 al duomo di Vercelli . Al termine della cerimonia la salma sarà accompagnata al tempio crematorio di Biella.

La scomparsa della donna ha suscitato profondo dolore tra quanti la conoscevano. Barbara lavorava per un’impresa di pulizie che opera all’interno dell’ospedale vercellese ed era molto conosciuta. Viene descritta come una persona solare, sempre sorridente e capace di trasmettere allegria a colleghi e conoscenti.

Gli affettuosi ricordi sui social

Al centro della vita di Barbara c’era soprattutto la figlia Ilaria, alla quale era profondamente legata. In queste ore sono numerosi i messaggi comparsi sui social per ricordare la 47enne e manifestare vicinanza alla ragazza e all’intera famiglia. «Ciao Barbara – scive una conoscente sui social – la prima cosa che ho visto in te è la bontà, la simpatia e quel sorriso spettacolare che avevi sempre per tutti, mancherà d’ora in poi la tua parlantina veloce e la tua presenza, ciao stellina fai buon viaggio».

Anche l’Ipsia Lombardi, frequentato da Ilaria, ha espresso pubblicamente il proprio cordoglio: «La dirigente scolastica, gli insegnanti e tutto il personale dell’istituto partecipano, con profonda commozione, al grande dolore che ha colpito Ilaria e la sua famiglia per la scomparsa della cara mamma. Vi giungano le più sentite condoglianze in questo momento così difficile e doloroso». Una testimonianza che si aggiunge alle tante arrivate da amici e conoscenti, colpiti da una perdita avvenuta troppo presto.

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Una famiglia conosciuta al Sant’Andrea

Barbara lascia, oltre alla figlia Ilaria, il papà Gigi, la mamma Luciana e il fratello Daniele. Anche i genitori sono conosciuti nell’ambiente dell’ospedale: il padre ha lavorato come operatore tecnico, idraulico e caldaista, mentre la madre ha lavorato per la stessa impresa di pulizie della figlia.

Il rosario è stato recitato domenica nella chiesa di Santa Maria Maggiore. La famiglia ha scelto, per ricordare Barbara, un messaggio semplice e significativo: non fiori, ma opere di bene.

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