Schianto mortale sulla provinciale: le immagini raccontano la violenza dell’impatto

Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle 9 di oggi, lunedì 31 agosto, lungo la provinciale 11 nel territorio di Tronzano Vercellese. Nello scontro sono rimasti coinvolti un trattore agricolo con rimorchio e un’autovettura. Una persona ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti soccorritori e forze dell’ordine.

Le fotografie diffuse dai vigili del fuoco mostrano la violenza dell’impatto. Il trattore è finito su un fianco, con il rimorchio fuori dalla carreggiata, mentre la vettura ha riportato danni gravissimi nella parte anteriore. Immagini che restituiscono la drammaticità di un incidente già raccontato nelle ore successive all’accaduto.

L’intervento dei vigili del fuoco

A raggiungere il luogo dello schianto sono state la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e quella dei volontari di Santhià. I soccorritori hanno lavorato insieme al personale sanitario del 118 per estrarre dall’abitacolo la persona coinvolta, per la quale però non è stato possibile fare nulla.

Terminate le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei due veicoli. Un intervento particolarmente delicato considerate le condizioni in cui si trovavano sia l’automobile sia il pesante mezzo agricolo dopo la collisione.

Gli accertamenti sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Santhià e San Germano Vercellese, il Radiomobile di Vercelli e la polizia locale. Le forze dell’ordine hanno effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.

La provinciale è stata interessata dalle operazioni necessarie per consentire i soccorsi, i rilievi e la successiva gestione dei mezzi incidentati.

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