Adescano tre quattordicenni, le drogano e le violentano. Indagine dei carabinieri, sono finiti in manette due giovani.

Tre minorenni sono state adescate, drogate e vittime di abusi sessuali a Novara, in un drammatico episodio che ha coinvolto due giovani di origine algerina. I sospettati avrebbero attirato le tre ragazze di 14 anni in una casa occupata abusivamente, costringendole a consumare sostanze stupefacenti prima di perpetrare atti di violenza sessuale su due di loro.

Le vittime, tutte residenti a Novara, si erano precedentemente allontanate da una comunità nel milanese per tornare in città, dove hanno incontrato i due cittadini algerini, presuntamente già conosciuti in precedenza.

Gli abusi nella casa occupata

Dopo aver condotto le ragazze nella casa occupata abusivamente e averle rese incapaci attraverso l’uso di hashish, i due sospettati hanno abusato di due di loro. Fortunatamente, le minorenni sono riuscite a fuggire e hanno immediatamente chiesto aiuto. I militari dell’Arma di Novara sono intervenuti prontamente per soccorrere le vittime, consegnandole alle cure di personale sanitario specializzato.

Indagini e manette

Le indagini sono state avviate tempestivamente, basandosi sulle testimonianze delle due ragazze. I carabinieri hanno individuato l’abitazione in cui si è verificato il tremendo episodio e, attraverso l’analisi di indizi e l’incrocio di informazioni con le banche dati, hanno identificato i due giovani responsabili.

I quali si erano allontanati da Novara con l’intenzione presumibile di lasciare il territorio nazionale. Gli arresti sono stati eseguiti con la collaborazione della polizia di frontiera presso l’aeroporto di Fiumicino a Roma, e i sospettati sono stati successivamente trasferiti nel carcere di Civitavecchia a disposizione del sostituto procuratore di Novara, Irene Tomada, che ha coordinato le indagini.

