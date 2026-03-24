Andrea Delmastro si dimette da sottosegretario alla Giustizia. «Ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità».

Andrea Delmastro si dimette da sottosegretario alla Giustizia

Da giorni era nella bufera per una vicenda relativa a una società in cui figurava con la figlia di Mauro Caroccia, prestanome del clan Senese. Oggi il biellese Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, ha consegnato le proprie dimissioni al ministro Carlo Nordio.

«Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla Giustizia – scrive il diretto interessato in una nota -. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio».

Il caso del clan

Delmastro (Fratelli d’Italia) era finito nel mirino delle opposizioni per la vicenda delle quote in una società e in un ristorante in cui figurava anche Miriam Caroccia, figlia di Mauro, uomo vicino al clan criminale dei Senese. Un fatto emerso pochi giorni prima del referendum, e le opposizioni ne hanno subito chiesto le dimissioni.

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