Arrestati a Borgomanero due 18enni per rapina, lesioni e violenza sessuale. Hanno rimpito di botte una coppia, palpeggiando la donna e infierendo sull’uomo.

Arrestati a Borgomanero due 18enni per rapina, lesioni e violenza sessuale

Li hanno malmenati, hanno palpeggiato la donna e riempito di botte l’uomo. L’altro i carabinieri di Borgomanero hanno arrestato ed eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere due giovani di 18 anni, residenti nel medesimo comune. Sono accusati di rapina, lesioni personali, violenza sessuale, minaccia e danneggiamento in concorso. Un terzo soggetto, coinvolto marginalmente nei fatti, è stato deferito in stato di libertà.

L’ordinanza, richiesta dal pubblico ministero Giovanni Castellani ed emessa dal Gip di Novara Niccolò Bencini, si basa sulla denuncia presentata il 29 novembre da una coppia di Borgomanero. Mentre percorrevano il centro cittadino in auto, la coppia ha notato tre giovani sconosciuti nei pressi dell’abitazione dell’uomo.

Vengono aggrediti

Chieste spiegazioni sulla loro presenza, le vittime sonon state avvicinate e insultate. Ed è quindi scattata anche un’aggressione fisica. I tre giovani, minacciosi, hanno infatti costretto la coppia a scendere dall’auto, aggredendoli brutalmente.

Calci e pugni hanno colpito entrambi con particolare violenza. Prima è toccato all’uomo, poi anche alla donna che cercava di difenderlo. A lei è stata anche strappato un ciondolo in oro dal collo. Ed è stata pure palpeggiata in quei momenti concitati.

Mentre tentavano di fuggire a bordo del loro veicolo, uno degli aggressori ha nuovamente attaccato l’auto con calci e pugni, danneggiandone la carrozzeria.

L’arresto dopo le indagini

La misura cautelare è stata adottata in base alle indagini del Comando tenenza carabinieri di Borgomanero, integrate dall’analisi degli impianti di videosorveglianza, la comparazione e il riconoscimento fotografico. E alla fine tutto ciò ha permesso di identificare i presunti autori del reato. Gli arrestati sono stati reclusi nella casa circondariale di Novara e sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Su Prima Novara leggi “Borgomanero arrestati due 18enni per rapina, lesioni e violenza sessuale”