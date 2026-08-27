Auto contromano sulla Biella-Masserano, schianto per evitarla: quattro persone coinvolte

Una vettura contromano, una manovra d’emergenza per evitarla e poi il tamponamento tra due automobili. È la prima ricostruzione dell’incidente avvenuto ieri sera, mercoledì 26 agosto, poco dopo le 22 sulla superstrada Biella-Masserano. Quattro persone sono rimaste coinvolte e una di loro è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Secondo gli elementi raccolti dopo l’incidente, uno degli automobilisti si sarebbe trovato improvvisamente davanti un veicolo che procedeva nella direzione opposta a quella consentita. Per evitare l’impatto frontale avrebbe effettuato una manovra d’emergenza, circostanza che avrebbe poi contribuito al tamponamento tra le due vetture.

Quattro persone coinvolte nello scontro

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Biella, i sanitari del 118 e i carabinieri. I soccorritori hanno prestato assistenza ai quattro occupanti delle automobili coinvolte e provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi dopo l’incidente avvenuto lungo la superstrada.

Una delle persone coinvolte ha riportato conseguenze che hanno reso necessario il trasferimento in ospedale con codice giallo. Più lievi, invece, le condizioni degli altri tre occupanti. L’episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi considerando la presenza, indicata nella prima ricostruzione, dell’auto contromano.

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Si cerca di chiarire il ruolo del terzo veicolo

I carabinieri hanno effettuato i rilievi e stanno ricostruendo l’esatta sequenza dell’incidente. Al centro degli accertamenti c’è proprio il terzo veicolo che avrebbe percorso un tratto della Biella-Masserano contromano, costringendo uno degli automobilisti a reagire per evitare lo scontro.

Le verifiche serviranno a stabilire il ruolo della vettura nella dinamica e a chiarire quanto accaduto nei momenti immediatamente precedenti al tamponamento.

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