Due minorenni prendono l’auto di nascosto e si schiantano nella notte

Due minorenni si sono schiantati con un’auto l’altra notte a Trecate, dopo che uno dei ragazzi aveva preso di nascosto la vettura della madre. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 nei pressi della rotonda all’ingresso della città, all’altezza del Burger King.

Secondo la prima ricostruzione, il minorenne uscito di casa con l’automobile l’ha poi lasciata guidare all’amico. Durante il tragitto, per cause ancora in corso di accertamento, chi si trovava al volante ha perso il controllo del mezzo, che ha terminato la propria corsa contro un guardrail.

Feriti lievemente i due ragazzi

L’impatto avrebbe potuto avere conseguenze molto più serie. I due ragazzi hanno invece riportato ferite lievi e un forte spavento. Sul posto è intervenuta un’équipe della Croce rossa di Trecate, che ha prestato le prime cure ai minorenni prima di accompagnarli al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Novara.

Entrambi sono stati sottoposti agli accertamenti e alle medicazioni necessarie. Tra gli aspetti sui quali sono in corso verifiche c’è anche il possibile consumo di alcol da parte dei due ragazzi prima dell’incidente. Per il recupero della vettura è intervenuto un mezzo di Anpas Novara Soccorso.

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Indagini sulla notte dei minorenni

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo quanto accaduto, a partire dal momento in cui uno dei ragazzi ha preso le chiavi dell’automobile della madre fino allo schianto avvenuto diverse ore più tardi. Gli accertamenti dovranno chiarire anche chi fosse effettivamente alla guida e le eventuali responsabilità.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area. Le operazioni hanno permesso di ripristinare le condizioni necessarie per la regolare circolazione durante la mattinata di sabato.

Foto d’archivio

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