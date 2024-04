Auto senza passeggeri si inabissa nel Lago Maggiore. Intervento di quasi cinque ore per tirare fuori dall’acqua un veicolo a Verbania.

Auto senza passeggeri si inabissa nel Lago Maggiore

E’ durato quasi cinque ore l’intervento di recupero di un’automobile che, nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 27 aprile, si è inabissata nel lago Maggiore a Verbania, in località Suna.

La vettura non aveva nessuno a bordo. Per cui è presumibile che il proprietario (o chi l’aveva condotta per ultimo) l’abbia parcheggiata in leggera discesa senza assicurare il freno a mano. Sta di fatto che l’auto è finita dentro il lago lungo il declivio ed è parzialmente sparita sotto l’acqua.

Sono intervenuti i sommozzatori

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente le cui cause sono in accertamento. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco del nucleo regionale di Milano, che hanno agganciato la vettura in acqua per poi recuperarla con l’autogru dei vigili del fuoco. Come accennato, l’intero intervento è proseguito per cinque ore, tra le difficoltà di imgragare a dovere la vettura e poi l’estrazione del mezzo dalle acque del lago.

Numerosi i curiosi che si sono avvicinati per assistere alla singolare operazione.

