Auto sfonda il guardrail e precipita nel vuoto: attimi di terrore al Nivolet

Momenti di paura nella mattinata di ieri, giovedì 23 luglio, lungo la strada del Colle del Nivolet. Un’auto parcheggiata ha iniziato a muoversi da sola, ha sfondato il guardrail ed è precipitata nella scarpata sottostante. Fortunatamente nell’abitacolo non c’era nessuno e non si registrano feriti.

L’episodio ha richiamato l’attenzione di numerosi presenti, sorpresi dalla scena. La vettura ha terminato la sua corsa dopo un volo nel pendio, evitando conseguenze ancora più gravi grazie al fatto che nessuna persona si trovava sul percorso del mezzo.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo si è messo in movimento dopo un problema legato al freno di stazionamento. In pochi istanti ha preso velocità, ha oltrepassato le protezioni laterali della strada ed è finito fuori carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e ricostruire con precisione quanto accaduto. Gli accertamenti serviranno a chiarire ogni dettaglio dell’episodio.

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Tragedia sfiorata

L’incidente avrebbe potuto avere conseguenze molto più pesanti, soprattutto considerando l’elevata presenza di escursionisti e turisti che in questo periodo frequentano la zona del Nivolet, una delle mete più visitate del Parco nazionale Gran Paradiso. L’assenza di persone all’interno dell’auto e lungo la traiettoria del veicolo ha evitato il peggio.

Foto redazione

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