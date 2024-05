Auto si disintegra contro un pilone, morto un 49enne. L’uomo è uscito di strada e ha impattato violentemente contro la struttura di un cavalcavia.

Terribile incidente accaduto nella mattinata di ieri, domenica 19 maggio, nella zona di Casale. Più precisamente, è avvenuto tra la frazione di Madonnina di Serralunga di Crea e Cereseto, comune del Monferrato. Un uomo di 49 anni ha perso il controllo della sua vettura e, transitando sotto un cavalcavia, ha impattato contro uno dei piloni della struttura.

L’urto è stato violentissimo: l’auto si è accartocciata, disintegrandosi. Qui alcune immagini da Il Piccolo di Alessandria.

Inutile l’intervento dei soccorritori

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e gloi operatori del 118. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Si tratta di Alberto Signorelli, 49enne residente a San Germano, frazione del comune di Casale.

Per consentire i soccorsi e le operazioni previste in questi casi, l’Anas ha chiuso provvisoriamente al traffico la strada statale 457 di Moncalvo in entrambe le direzioni nel comune di Cereseto. La viabilità è stata ripristinata solo in tarda mattinata.

Partite le indagini per capire che cosa sia accaduto, e come mai l’uomo abbia perso il controllo dell’auto. Vista l’ora (erano circa le 6) possibile un colpo di sonno, oppure un malore.

