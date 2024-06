Bambino cade dalla finestra e precipita per una decina di metri. Il piccolo ha 5 anni, è grave in ospedale.

Bambino cade dalla finestra e precipita per una decina di metri

E’ ricoverato in gravi condizioni un bambini di appena cinque anni che nella giornata di ieri, venerdì 31 maggio, è precipitato dalla finestra del proprio appartamento, facendo un volo di una decina di metri almeno prima di impattare il suolo. E’ accaduto a Tradate, centro in provincia di Varese. E oggi c’è apprensione in tutta la zona per la sorte del piccolo.

Un incidente ancora da ricostrire

Il fatto è accaduto intorno all’ora di pranzo. Non è ancora ben chiaro chi fosse in casa in quel momento con il bambino. Sta di fatto che il piccolo sarebbe salito sul davanzale di una delle finestre, e malauguratamente avrebbe perso l’equilibrio, forse sporgendosi troppo. Ed è caduto di sotto.

L’intervento dei soccorritori

Subito è partita la richiesta di aiuto e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118. Il piccolo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano: stando alle prime informazioni, è in gravi condizioni.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, chiamati ad appurare la dinamica e a capire appunto chi fosse in casa in quel momento con il bambino. E anche se ci fosse in casa qualcuno.

Foto d’archivio

