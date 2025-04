Parte da Borgosesia il tour italiano in sidecar di Luigi Dimino. Sarà primo viaggio in moto compiuto da un tetraplegico nelle sue condizioni.

Parte da Borgosesia il tour italiano in sidecar di Luigi Dimino

Il progetto “Oltre ogni limite” di Luigi Dimino è pronto a partire. Da domani, sabato 5 aprile, e fino al 4 maggio il musicista di Borgosesia sarà in giro per l’Italia viaggiando con il sidecar.

«L’evento – racconta – è diventato ormai di scala nazionale. Sarò il primo tetraplegico tracheostomizzato disfagico al mondo dopo 737 giorni ospedale a viaggiare in sidecar per l’Italia portando un messaggio sulle strade: nessuno è sconfitto fino a che ha un respiro».

La partenza dal piazzale Milanaccio

Appuntamento dunque per domani mattina al piazzale Milanaccio di Borgosesia. Alle 10 è prevista la partenza di “Survivor on the road”. Sarà un tour di tutta Italia, e come accennato il rientro è previsto per il 4 maggio con arrivo alle 11 in piazza Mazzini a Borgosesia, dove sarà organizzata una grande festa.

«Oltre a essere un viaggio interiore va sottolineato che è un messaggio importantissimo per tutte le persone disabili e persone che soffrono e si sentono sconfitte – sottolinea Dimino -. Spesso i limiti sono nella nostra mente. Grazie agli sponsor è stato realizzato un sidecar adattato alle sue esigenze. E sul sidecar ci sarà il numero 737 stampato anche sulle magliette. Un numero non casuale: «Sono i giorni passati tra la vita e la morte in ospedale».

Un calvario negli ospedali

Dopo due mesi di coma e sette in terapia intensiva, Dimino ha subito quattro operazioni alla gola per la formazione di granulomi e ha perso l’uso di mani e piedi. Appena tornato a casa dopo la riabilitazione, la madre è stata colpita da un ictus.

Il suo equipaggio sarà composto dal pilota Emilio Armati. Mentre Anna Zanella ed Erica Trombini si daranno il cambio per aiutarlo durante tutto il viaggio. Dimino per questa avventura sta raccogliendo fondi: vitto, alloggio e non ultimo, anzi, il carburante. E’ possibile effettuare una donazione sull’Iban IT77 E032 6844 4400 5295 8002 690.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook