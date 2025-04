Si schianta contro un camion, tragedia lungo la A26. Grave incidente nell’Alessandrino, inutile l’intervento dell’elicottero di soccorso.

Si schianta contro un camion, tragedia lungo la A26

Un uomo è morto in un incidente avvenuto sulla diramazione Predosa-Bettole, all’altezza del chilometro 5 in direzione dell’A26, nell’Alessandrino. E’ accaduto nel pomeriggio di martedì 1 aprile.

La vittima è un uomo di 51 anni residente in provincia di Belluno. A quanto risulta dalle prime ricostruzioni, la vittima avrebbe urtato con la sua auto. la parte posteriore di un autoarticolato. L’impatto è stato molto violento, con la parte anteriore della vettura distrutta.

L’intervento dei soccorritori

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia per i rilievi, i soccorsi del 118 e il personale di Autostrade per l’Italia della direzione di Tronco di Genova. Ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare il 51enne: inutile anche l’intervento dell’elisoccorso della base di Alessandria: l’automobilista è deceduto sul posto. Disagi e rallentamenti durante le operazioni di soccorso: le corsie in direzione Genova sono rimaste chiuse, con uscita obbligatoria a Novi Ligure, fino a quando non si sono concluse le operazioni e messo in sicurezza il tratto.

La vittima era un imprenditore, probabilmente in viaggio per lavoro. Viaggiava su una Audi RSQ8 con targa straniera. La indagini sono portate avanti dalla polizia stradale della zona.

