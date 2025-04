La Coppa del mondo di sleddog resta in Valsesia: strepitosa Valentina Durio. Con i suoi husky, la giovane di Gattinara ha portato a casa la classe 3, una delle più difficili.

La coppa mondiale classe 3 di sleddog per il secondo anno consecutivo rimane in Italia. Anzi: in Valsesia, grazie alla giovane gattinarese Valentina Durio che ha messo in bacheca il trionfo dopo le gare di Gadmen in Svizzera e Sportgastein in Austria.

«La gara di Gadmen non è stata semplice, abbiamo dovuto rinunciare ad un cane, Stitch – racconta Valentina Durio -. Non è stato bene, quindi è rimasto a riposo per entrambe le manche. Non è stato possibile inserire il cane di riserva, Etna, quindi abbiamo corso entrambe le manche con un cane in meno, su un percorso di 14 chilometri con la neve di primavera, quindi molto pesante. Niemars, Lys e Poryw si sono comportati molto bene, riuscendo a classificarsi primi. Essenziale sono stati gli allenamenti effettuati nelle colline di Gattinara, per via del tanto fango dove loro lavorano tirando un quad».

Una gara contro il vento

«L’ultima gara su neve della stagione e l’ultima valevole per il punteggio della coppa mondiale si è tenuta a Sportgastein in Austria – racconta ancora Valentina -. È una località molto ventosa, tanto che lo scorso anno hanno dovuto annullare la terza manche del mondiale. Quest’anno il vento è stato un po’ più clemente con raffiche di “solo” 40 chilometri orari. Stitch nel frattempo è tornato in forma ed è ritornato nel team. Quando il vento soffiava di traverso, spingeva la slitta nella neve fresca. Mentre quando arrivava frontale sembrava di fermarsi… Non è stato facile guidare la slitta in quelle condizioni, ci classifichiamo secondi dalla tedesca Dagmar Seiffert-Wojcik, con solo 8″ di distacco. Il secondo giorno è stato possibile abbassare la sacca, riuscendo così a guidare meglio la slitta, la neve era più pesante perché la notte non ha gelato. Non riusciamo però a recuperare il distacco del primo giorno classificandoci secondi».

Con i punteggi ottenuti in queste ultime gare, oltre a quelli già accumulati da Vallelunga, Unterjoch, Ostersund, Valentina Durio riesce a portare a casa la coppa mondiale WSA classe 3 (4 cani), una delle classi più combattute, tanto che il distacco dalla tedesca era di pochi punti.

Ultimo ritrovo a Gattinara

«E dopo i tanti chiloemtri percorsi questo inverno abbiamo concluso la stagione con la gara di Gattinara che si è tenuta il 16 marzo, organizzata dal New Club Sleddog è stata una bella festa per ritrovarci tutti prima della pausa estiva – racconta -. C’è stata anche una Baby gara per i bambini, che hanno partecipato numerosi, un piccolo percorso di neanche 300 metri fatto a piedi con il proprio amico peloso. Per chi se l’è persa, per i curiosi o per chi vuole partecipare e mettersi in gioco con il proprio cane (qualsiasi, non deve essere per forza un husky) ci sarà una seconda l’occasione il 22-23 novembre all’ex colonia di Gattinara».

