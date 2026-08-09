Bimbo di due mesi ricoverato con venti fratture, avviate le indagini

Un bambino di appena due mesi, residente con la famiglia nel Chivassese, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maria Vittoria di Torino, dove è stato portato d’urgenza nei giorni scorsi. Gli esami effettuati dai sanitari hanno evidenziato un quadro particolarmente serio, con circa venti fratture in diverse parti del corpo.

Il caso ha immediatamente fatto scattare approfondimenti per stabilire l’origine delle lesioni. La Procura della Repubblica di Ivrea ha affidato ai carabinieri di Chivasso gli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto e a verificare ogni possibile causa esterna delle fratture riscontrate sul neonato.

Accertamenti medici su una possibile malattia rara

Parallelamente all’indagine, gli specialisti stanno però anche cercando di capire se il quadro possa essere spiegato da una patologia rara caratterizzata da una forte fragilità ossea. Sul piccolo sono quindi in corso esami clinici e genetici approfonditi, indispensabili per arrivare a una diagnosi precisa.

Tra le ipotesi prese in considerazione c’è l’osteogenesi imperfetta, conosciuta anche come “malattia delle ossa di vetro”. Si tratta di una patologia genetica che può rendere le ossa estremamente fragili e provocare fratture anche in seguito a sollecitazioni molto modeste. Saranno gli accertamenti sanitari a chiarire se il bambino ne è affetto.

Codice rosa per la madre, verifiche sulla famiglia

Dopo il ricovero del neonato, anche la madre è stata accompagnata in ospedale. Per la donna è stato attivato il codice rosa, il percorso sanitario dedicato alle persone che necessitano di particolare tutela in situazioni nelle quali può emergere un possibile contesto di violenza o vulnerabilità.

Le verifiche proseguono dunque su più fronti, mentre resta prioritario comprendere l’esatta origine delle numerose lesioni. Nell’ambito delle misure adottate a tutela dei minori, gli altri fratellini del bambino sono stati allontanati dall’abitazione familiare in attesa che venga fatta piena luce sulla vicenda.

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