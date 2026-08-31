Boccone di pasta gli blocca il respiro: rischia di morire al ristorante

Un uomo di 65 anni ha rischiato di soffocare l’altra sera mentre stava cenando in un ristorante a Chieri, nel Torinese. Un pacchero gli ha ostruito le vie respiratorie e, dopo essersi alzato dal tavolo per dirigersi verso il bagno, il cliente è crollato a terra.

I camerieri hanno capito immediatamente che si trattava di un’emergenza e hanno chiamato il 112. L’uomo era pallido e respirava con grande difficoltà. In quei momenti decisivi, però, nel ristorante si trovavano due persone con le competenze necessarie per prestare i primi soccorsi.

Tra i clienti un medico e un’infermiera

Un medico e un’infermiera, che stavano trascorrendo la serata nel locale, hanno lasciato il proprio tavolo e raggiunto il sessantacinquenne. La coppia si è occupata dell’uomo nell’attesa dell’arrivo dell’équipe sanitaria, mentre all’interno del ristorante cresceva la preoccupazione per quanto stava accadendo.

Pochi minuti dopo è arrivata un’ambulanza medicalizzata della Croce rossa di Chieri. Il personale del 118 di Azienda Zero ha effettuato le manovre salvavita necessarie a liberare le vie respiratorie, riuscendo a superare la fase più critica.

Trasportato in codice rosso alle Molinette

Dopo essere stato stabilizzato, il paziente è stato trasferito all’ospedale Molinette di Torino. Considerata la gravità iniziale dell’episodio e il rischio corso, l’ambulanza ha effettuato il trasporto in codice rosso per consentire ulteriori accertamenti. La grande paura si è fortunatamente conclusa senza conseguenze gravi: l’uomo sta bene.

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