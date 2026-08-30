Serravalle piange Luciano Vidale, artigiano dal cuore grande

Lutto a Serravalle per la morte di Luciano Vidale, conosciuto e stimato artigiano scomparso all’età di 78 anni. I funerali sono stati celebrati nei giorni scorsi nella chiesa di Bornate, dove familiari, amici e conoscenti gli hanno dato l’ultimo saluto. Vidale lascia la moglie Bruna, i figli Patrick e Thomas e le nipotine Jacqueline e Celine.

Di professione era stato imbianchino-decoratore e nel corso di tanti anni di attività era entrato nelle case e nella vita di moltissime persone, anche al di fuori di Serravalle. Precisione, attenzione ai dettagli e cura nel portare avanti ogni progetto erano alcuni dei tratti che caratterizzavano il suo modo di lavorare, insieme a una disponibilità che andava ben oltre la professione.

«Bastava chiedere e lui veniva»

«Luciano era l’imbianchino sempre pronto ad aiutarti, ad ascoltare le tue esigenze ma anche a darti qualche consiglio – racconta Lara Sauer, che lo conosceva bene –. Ho tanti ricordi che lo vedono protagonista e in tutti compare come una persona sorridente e sempre sul pezzo». Un carattere concreto, accompagnato dalla capacità di trovare una soluzione quando si presentava un problema.

Quella disponibilità non era riservata soltanto ai clienti. «Quando le persone avevano bisogno, scendeva in campo in tutti i modi – prosegue Sauer –. Tempo fa aveva dato un aiuto anche per mettere in ordine il parchetto di Bornate. Bastava chiedere e lui veniva. Era particolarmente legato al suo paese e quindi, quando era necessario, si dava da fare per tutti».

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Il parco giochi di Bornate

Vidale è ricordato per il parco giochi di Bornate: «Per anni caposaldo del Comitato Genitori, Vidale ha messo il proprio tempo, le proprie energie e, soprattutto, il proprio cuore al servizio delle scuole e dei bambini del territorio. Ma è a lui che Bornate deve, più che a chiunque altro, il suo primo, vero parco giochi: non fu un’impresa solitaria, ma senza il suo impegno instancabile difficilmente avrebbe visto la luce».

«Fu lui a spingerla avanti nei momenti di incertezza, a lavorare con le proprie mani insieme a chi volle seguirlo, a curarla anno dopo anno con una dedizione che oggi appare quasi commovente. Quel parco non esiste più, sostituito nel tempo da uno spazio più piccolo, ma chiunque ci abbia visto crescere un figlio sa quanto quel primo, decisivo impulso porti ancora il suo nome».

La passione per il lavoro trasmessa ai figli

Il lavoro aveva rappresentato una parte importante della vita di Vidale. Non era una persona che si tirava indietro davanti alla fatica e proprio quella passione per il mestiere era riuscito a trasmetterla anche ai figli Thomas e Patrick, ai quali era profondamente legato. Un patrimonio fatto di esperienza, capacità manuale e attenzione verso ciò che si stava realizzando.

Nei giorni scorsi alcuni problemi di salute lo avevano colpito e le sue condizioni erano peggiorate rapidamente, fino alla scomparsa. La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra quanti lo avevano incontrato durante la sua lunga attività professionale e tra coloro che avevano avuto modo di conoscerlo attraverso il suo impegno per il paese.

Sui social il ricordo di un uomo generoso

Sono stati numerosi in questi giorni i messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia pubblicati anche sui social. A ricordare Luciano Vidale è stato inoltre un video che raccoglie alcune immagini dell’artigiano impegnato in diversi interventi realizzati per la comunità serravallese, testimonianza concreta di una disponibilità che in paese molti conoscevano bene.

Quelle immagini hanno suscitato emozione e fatto riaffiorare episodi e ricordi personali. Nei commenti sono in tanti a descrivere Vidale come un uomo generoso, sorridente e pronto a rimboccarsi le maniche quando qualcuno aveva bisogno. Un modo semplice e concreto di essere vicino agli altri che oggi Serravalle ricorda con affetto.

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