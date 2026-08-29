CronacaFuori zona
Schianto in autostrada, muoiono due ragazzi di 22 e 23 anni
Tragedia sulla A32, una jeep con tre giovani a bordo ha impattato violentemente contro il guardrail. Un 21enne in ospedale.
Due giovani di 22 e 23 anni sono morti ier mattina, venerdì 28 agosto, in un incidente sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, nel territorio di Chiomonte. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 6, al chilometro 44 in direzione Bardonecchia, nei pressi della galleria Giaglione. Una terza persona è rimasta ferita.
I tre ragazzi, tutti provenienti da Genova, viaggiavano sulla stessa Jeep Avenger. In base ai primi accertamenti, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. L’auto è uscita dalla galleria e si è schiantata contro il guardrail sul viadotto che sovrasta il cantiere Tav, in un tratto caratterizzato in curva.
Due giovanissimi perdono la vita
A perdere la vita sono stati il conducente, un 23enne di origine nordafricana residente a Genova, e un passeggero italiano di 22 anni, anche lui genovese. Il terzo occupante, un ragazzo di 21 anni, è stato soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale di Rivoli.
Sul posto sono intervenuti il 118 di Azienda Zero e le ambulanze della Croce rossa di Susa, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Susa e alla polizia stradale. Per i due giovani, nonostante l’intervento dei soccorritori, non è stato possibile fare nulla.
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Strada invasa dai detriti
La Jeep è rimasta completamente distrutta nell’impatto. Detriti e olio si sono riversati sulla carreggiata rendendo necessaria la temporanea chiusura del tratto per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva messa in sicurezza dell’autostrada.
Il Comune di Genova ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie e agli amici delle due vittime, definendo l’accaduto una tragedia che colpisce l’intera comunità. L’amministrazione ha rivolto anche un pensiero al 21enne rimasto ferito.
Foto d’archivio
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