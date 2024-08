Botte per l’affitto: proprietario prende a bastonate l’inquilino. L’uomo è stato denunciato per lesioni personali aggravate: 30 giorni di prognosi per la vittima dell’aggressione.

Botte per l’affitto: proprietario prende a bastonate l’inquilino

I carabinieri della compagnia di Verbania hanno denunciato un uomo 40enne residente in Ossola per lesioni personali aggravate. L’uomo, proprietario di un appartamento in un Comune della bassa Ossola, aveva deciso di affittarlo ad una persona, anch’egli residente in Ossola. I due si erano accordati sulla cifra e in attesa di sottoscrivere il contratto quest’ultimo si era già insediato nell’immobile da pochissimi giorni. Come riporta Prima Novara, il titolare dell’appartamento chiedeva all’uomo il pagamento del primo mese più la caparra, ma questo precisava che avrebbe corrisposto quanto pattuito alla firma del contratto.

La lite tra proprietario e inquilino

Così qualche giorno fa, poco prima di Ferragosto, il proprietario ha raggiunto l’appartamento intimando all’inquilino, con un bastone in mano, di pagare quanto concordato circa il canone di affitto. Ma ne è nata un’accesa lite tra i due, al culmine della quale il proprietario ha colpito l’altro più volte con il bastone, procurandogli delle lesioni per 30 giorni di prognosi.

Nel frattempo è giunta sul posto una pattuglia di carabinieri della Stazione di Bannio Anzino che ha riportato tutti alla calma e ha identificato tutti i presenti.

Scatta la denuncia

Successivamente, a seguito dei dovuti accertamenti rivolti a ricostruire i fatti, nonché della querela sporta dalla persona rimasta ferita, i Carabinieri hanno denunciato il proprietario dell’immobile per lesioni personali aggravate.

Foto d’archivio

